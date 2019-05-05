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إعفاء عبدالمجيد وتعيين عباس رئيساً للقضاء

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 05-مايو-2019

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إعفاء عبدالمجيد وتعيين عباس رئيساً للقضاء

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، يوم الأحد، قراراً بتعيين مولانا عباس علي بابكر رئيساً للقضاء، خلفاً لمولانا عبدالمجيد إدريس علي الذي تم إعفاؤه من المنصب بحسب ما نقلته شبكة الشروق.

 

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وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر منتصف أبريل الماضي قراراً بإعفاء كل من عمر أحمد محمد من منصب النائب العام، وهشام عثمان صالح من منصبه مساعد أول النائب العام، وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة.

 

وقضى ذات القرار بتكليف مولانا الوليد سيد أحمد محمود، بتسيير مهام النائب العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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