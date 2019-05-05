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النائب العام : نيابة مكافحة الفساد تستجوب البشير

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 05-مايو-2019

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النائب العام : نيابة مكافحة الفساد تستجوب البشير

قال النائب العام بالسودان في بيان يوم الأحد إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المخلوع عمر البشير للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتمويل الإرهاب بحسب “رويترز”.

 

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وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.

 

وعُثر على مبالغ مالية كبيرة في حقائب بمنزل البشير.

وعزل الجيش البشير في 11 أبريل نيسان بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاماً. والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في جرائم حرب تتعلق بالصراع في إقليم دارفور.

الخرطوم (كوش يوز)

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