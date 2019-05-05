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إثيوبيا تعلن تضامنها مع السودان خلال المرحلة السياسية الراهنة

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 05-مايو-2019

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إثيوبيا تعلن تضامنها مع السودان خلال المرحلة السياسية الراهنة

عبرت إثيوبيا عن تضامنها مع السودان في المرحلة السياسية الراهنة، والتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الأحد، وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أنار جاشيو.

 

وأكد البرهان التأكيد على عمق ومتانة العلاقات السودانية الإثيوبية، مشيداً بمواقف أديس أبابا الداعمة للسودان، ومساندتها له في هذه المرحلة الدقيقة.

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وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي، في تصريح صحفي، بحسب ما نقلته الشروق – عن التزام إثيوبيا، حكومة وشعباً، بالتضامن مع السودان في المرحلة السياسية الراهنة.

 

وقال إن إثيوبيا تدعم أي اتفاق تتوصل إليه القوى السياسية، مشيراً إلى ثقة إثيوبيا في قدرة السودانيين على التفاوض وإيجاد الحلول لمشاكلهم دون تدخلات خارجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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