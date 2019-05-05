حميدتي يبحث مع مبعوثة صينية التطورات الجديدة في السودان

بحث نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلال لقائه بمكتبه يوم الأحد بالقصر الجمهوري، المبعوثة الصينية، مسؤولة الشؤون الأفريقية، السفيرة (شو جينفجو)، مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل التطورات الجديدة التي تشهدها البلاد.

وأوضحت السفيرة (جينفجو) في تصريح صحفي، أن لقاءها نائب رئيس المجلس، تناول تفاعلات الوضع الراهن بالسودان والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأكدت المبعوثة حرص الصين ودعمها لأمن واستقرار السودان، وقالت: “إن السودان بلد مهم في المنطقة العربية والأفريقية، وأن الاستقرار فيه يصب في مصلحة المنطقة والعالم”.

وأكدت بحسب ما نقلته الشروق – أن بلادها تدعم الشعب السوداني في اختيار طريق تنموي بإرادته المستقلة، وأنها تأمل بوصول جميع الأطراف السودانية إلى توافق من خلال الحوار والتشاور، وعبرت المبعوثة الصينية عن ثقتها في قدرة الشعب السوداني، وحكمة قيادته لتجاوز هذه المرحلة.

وبشأن مستقبل علاقة البلدين، أكدت المبعوثة الصينية أن البلدين سيواصلان معاً فى دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، مهما كانت الظروف الداخلية والدولية، مشيرة إلى أن علاقات البلدين على مدى 60 عاماً شهدت تطوراً مستمراً في التعاون الثنائي، القائم على الاحترام المتبادل، شمل المجالات كافة، مما عاد بالفائدة على شعبي البلدين في عدد من مشاريع التعاون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)