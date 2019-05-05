الصادق المهدي: لانعترف بوثيقة قوى الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال زعيم حزب الأمة في السودان الصادق المهدي في تصريحات خاصة لقناة بي بي سي اجرتها مراسلة القناة حنان رزق : “لانعترف بالوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري الخميس. نعتبرها نوع من الاختطاف، وأضاف المهدي نحن قلنا لا تمثلنا حيث لم تتم استشارتنا بخصوصها.

وأضاف المهدي، عندما جاءت وثيقة الوسطاء رأينا أنها مناسبة وأعتبرنا وثيقة قوى الحرية والتغيير كأنها لم تكن، وحزب الأمة سيكسب أي إنتخابات تجري.