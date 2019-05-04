الفريق جلال الشيخ: يكشف لأول مرة في تصريحات مثيرة كواليس الاطاحة بالبشير

قال الفريق أول جلال الدين الشيخ نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق عضو المجلس العسكري المستقيل

بأنه هو من قاد الانقلاب ضد نظام البشير، بحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365.

وأقسم “جلال” في مقطع فيديو منسوب له أمام جمع من الحضور قائلا: ” أقسم بالله العظيم وعلي بالطلاق أنا القدت التغيير دا، ثم كرر حلفيته علي بالطلاق مشيت لوزير الدفاع ومشيت قبلها لصلاح ويقصد قوش، ما ممكن نحنا في سبيل عشرين وللا ثلاثين راجل وللا حكومة نخسر ملايين، الرئيس دا يتنحى، يتنحى الليلة بالحسنة بالرجالة يتنحى حقنا للدماء”.

Advertisements

واضاف “جلال” : عندما اصروا علي ان اكون بالمجلس الانتقالي قلت ليهم بالله ياجماعة عليكم الله سيبونا كفانا والمهمة دي تتعدى بسلام، قالوا لي لا، وبرهان دا رشحتو انا دفعتي، وقلت لابن عوف انت ياك قائدنا لكن كتر خيرك مامقبول قال لازم اعلن الانقلاب، ثم اتنحى بعد ذلك للحفاظ على السيستيم العسكري”.

وبذا يكون “جلال” قد كشف جانبا مهما لما دار خلف الكواليس للانقلاب والذي كان قد نسبت قيادته لآخرين، والأيام حبلى بمفاجآت أخرى حول من شاركوا بالاطاحة بالبشير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

لمشاهدة فيديوهات جلال الدين الشيخ إضغط هنا