ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 994 شخصا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس "الإيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفعت إلى 994 شخصا.

وقالت المنظمة - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية - إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس أكثر خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.