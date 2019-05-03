وقالت المنظمة - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية - إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس أكثر خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 994 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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