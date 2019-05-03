هاري كين يدعم مشجعة تعرضت للتنمر فى ملعب توتنهام

ونشر مشجع فيديو لابنته إيلا (16 عاماً)، والمصابة بمتلازمة داون، وهى ترقص فى الاستاد بعد خسارة توتنهام 0-1 أمام وست هام يونايتد، لكن الفتاة تعرضت للتنمر من مشجعين غاضبين بعد النتيجة وسخر البعض من حالتها.
وقال الأب نيل ماركام لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، "أطلق أشخاص بعض الألقاب على إيلا، وسخروا منها بسبب طريقة رقصها وشكلها، تعرضت لمعاملة سيئة أيضاً، لأن لدى طفلة تعانى من متلازمة داون".
وجذب الفيديو أنظار المهاجم كين الذى طلب من إيلا "مواصلة الرقص"، ودعاها للمشاركة فى مراسم تقليدية قبل مباراة إيفرتون بملعب توتنهام 12 مايو.
وقال كين فى فيديو مخصص إلى إيلا، "أريد أن أشكرك على تشجيعك الرائع، أنتى مصدر فخر لأسرتك أيضاً".
وأضاف، "أنتى مشجعة مخلصة، ونحن نعرف هذا، لذا نحب أن تشاركى فى مراسم آخر مباراة بالموسم، استمرى فى الرقص وافعلى كل شىء تحبيه، ولكى منا كل الحب".
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