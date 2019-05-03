أمريكا تغري تركيا بعرض جديد لإفشال صفقة "إس 400"

وأضاف أكار، في مقابلة مع قناة "إن.تي.في" التركية، أنه "يجب ألا تستبعد أنقرة من مشروع الطائرات إف — 35 بسبب شراء المنظومة الروسية، مؤكدا أن استبعاد بلاده من مشروع الطائرات إف — 35 سيضع أعباء "خطيرة جدا" على بقية الشركاء بالمشروع، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".
وقال وزير الدفاع التركي، إنه من غير العادل استبعاد بلاده من برنامج مقاتلات إف-35 فقط بسبب رغبة دولة معينة، كاشفا عن عرض وصفه بـ"المغري" من أمريكا بخصوص صواريخ باتريوت"، وأكد أنه من غير العادل استبعاد بلاده من نظام الدفاع الصاروخي باتريوت فقط بسبب رغبة دولة معينة، دون أن يشير إلى اسم هذه الدولة.
وقال إن تركيا والولايات المتحدة وأعضاء حلف شمال الأطلسي، على خلاف بشأن الخطوة التي اتخذتها أنقرة لشراء منظومة إس — 400 الروسية التي تقول واشنطن إنها غير ملائمة لأنظمة الحلف وقد تهدد طائرات إف — 35 المنتظر أن تشتريها تركيا وأن تشارك في إنتاجها.
وكانت الخارجية التركية قد أكدت سابقا ثبات موقف أنقرة من شراء أنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية، رغم مواصلة مفاوضاتها مع واشنطن حول شراء منظومة صواريخ "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي، وطائرات"إف 35".
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