ونقلت الوكالة عن سيرجي ريابكوف نائب الوزير قوله إنه جرى تأكيد عقد المحادثات، وإنها ستجرى على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي والذي من المقرر عقده في روفانييمي يومي 6 و 7 من مايو.
ويأتي الاجتماع، الذي سيكون ثاني لقاء مباشر بين لافروف وبومبيو، وسط توترات جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الطرق المختلفة للدولتين في التعامل مع أزمة سياسية تعصف بفنزويلا.
كانت هذه تفاصيل خبر محادثات نادرة بين وزيري خارجية أمريكا وروسيا الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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