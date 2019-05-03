محادثات نادرة بين وزيري خارجية أمريكا وروسيا الأسبوع المقبل

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم الجمعة إنه سيجري محادثات مباشرة مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في فنلندا الأسبوع المقبل.

ونقلت الوكالة عن سيرجي ريابكوف نائب الوزير قوله إنه جرى تأكيد عقد المحادثات، وإنها ستجرى على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي والذي من المقرر عقده في روفانييمي يومي 6 و 7 من مايو.

ويأتي الاجتماع، الذي سيكون ثاني لقاء مباشر بين لافروف وبومبيو، وسط توترات جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الطرق المختلفة للدولتين في التعامل مع أزمة سياسية تعصف بفنزويلا.