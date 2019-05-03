استمرار ثوران بركان في اليابان

يستمر ثوران بركان أسو في جزيرة كيوشو اليابانية.

وأخرج البركان عمودا دخانيا وصل ارتفاعه إلى 600 متر في الهواء اليوم الجمعة 3 مايو أيار، بحسب وسائل إعلام.

وهذا الثوران الثالث لبركان أسو الياباني خلال شهر واحد: حدث الاثنان السابقان في منتصف أبريل. ويعتبر الثوران الحالي صغيرا، ولكن يتم إجلاء المنطقة حوالي عدة كيلومترات حول البركان.

في الوقت الحالي، لم يتم الإبلاغ عن الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة الطبيعية، وكذلك تأثيرها على الحركة الجوية.

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وكانت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان قد أعلنت، يوم 16 أبريل نيسان، عن ثوران بركان جبل آسو بمقاطعة كوماموتو بجنوب غرب البلاد.

ورفعت الوكالة، الأحد، مستوى التأهب بجبل آسو إلى الدرجة الثانية على مقياس من خمس درجات بعد رصد هزات بركانية نشطة وزيادة في انبعاثات الغازات.

يشار إلى أن آخر ثوران لبركان جبل آسو كان في أكتوبر من عام 2016.