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اعتقال ثلاثة شبان أداروا ثاني أكبر سوق إلكترونية للإتجار في الممنوعات

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ألقت الشرطة الألمانية القبض على ثلاثة رجال يشتبه في ضلوعهم في ثاني أكبر سوق للإتجار في الممنوعات في العالم.

وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" إنه كان يتم بيع البيانات المسروقة والمستندات المزورة والعقاقير على منصة "وول ستريت".

​وقال متحدث باسم الادعاء العام الألماني، في مدينة فرانكفورت، اليوم الجمعة، إن منصة "وول ستريت ماركت" كانت تعرض بيانات مسروقة ووثائق مزورة ومواد مخدرة للبيع.

وأكد أن الأشخاص الثلاثة المشتبه في إدارتهم هذه المنصة رهن الاعتقال الآن.

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ولفتت "دويتشه فيله" إلى أن وجود أكثر من مليون حساب عميل ونحو 5400 من البائعين، يعتقد أن المنصة كانت ثاني أكبر سوق غير قانوني يعمل على ما يعرف باسم شبكة "الإنترنت الأسود".

وبحسب البيانات، فإن المتهمين الثلاثة يبلغون من العمر 22 و29 و31 عاما، وينحدرون من ألمانيا، وتربحوا أموالا من المبيعات عبر المنصة الإلكترونية.

ومن المنتظر الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي في مدينة فيسبادن الألمانية.

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