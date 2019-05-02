معلومات مثيرة حول بيع خط هيثرو

كشف وزير النقل والطرق والجسور الأسبق أحمد بابكر نهار، معلومات خطيرة حول بيع خط هيثرو. وقال في حوار حسب الانتباهة إن الخط تم بيعه بمبلغ أربعين مليون جنيه استرليني، مؤكداً أن عدداً من الجهات الحكومية وقتها عملت على إفشال خططهم الرامية لإرجاع الخط إلى سودانير، موضحاً أن تقرير لجنة التحقيق أثبت أن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية الشريف أحمد عمر بدر اتخذ قرار بيع الخط دون علم أعضاء مجلس الإدارة ، لافتاً إلى أن أكبر العقبات التي واجهت لجنة التحقيق فشلها في الحصول على مستند يوضح المبلغ الذي تم به بيع خط هيثرو، مبيناً أنه قد أخفيت معالم الجريمة كلياً، وأن البيع اكتمل دون وجود مستندات توضح الصفقة.

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وقال نهار إنه كان من الممكن استعادة الخط من الشركة البريطانية، ولكن جهات داخلية وقفت وراء عدم إكمال اجراءات إعادة الخط لسودانير حيث عملت على وضع العراقيل في طريق اللجنة التي تواصلت مع محامين بريطانيين، وحتى وزارة المالية وقتها عملت على إبطاء عمل اللجنة التي تيقن أفرادها بأن المعاكسات التي تتعرض لها ليست طبيعية وأن الأمر يقف خلفه نافذون، ولم تكتف هذه الجهات بعرقلة أداء اللجنة بل أن أكثر من مسؤول كان يعمل على تثبيط هممهم بتأكيده عدم أهمية عودة الخط .

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .