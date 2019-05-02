تجميد صلاحيات عبد الواحد من رئاسة حركة وجيش تحرير السودان

التاريخ: 02-مايو-2019
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أعلن المجلس القيادي المفوض بحركة جيش تحرير السودان ، تجميد صلاحيات رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور من جميع التكاليف التنظيمية ومحاسبته ، وتكوين مجلس قيادي من المؤسسين والقيادة العامة لجيش الحركة والإدارة العامة للنازحين واللاجئين وممثلي الحركة بدول المهجر والمكاتب الداخلية والطلاب والشباب ، لإدارة شؤونها في المرحلة المقبلة إلى حين إنعقاد المؤتمر العام خلال 90 يوماً .
وشدد المجلس القيادي المفوض في بيان بحسب صحيفة الصيحة أن عبد الواحد محمد نور ، اتخذ الحركة وسيلة سهلة لحصد المكاسب المادية والبطولات الإعلامية الزائفة ، واستخدمها أداة إبتزاز ضد القوى السياسية الوطنية ، ووسيلة استبداد وقهر لرفاقة المخلصين في الحركة تعذيباً وقتلاً وإعتقالاً بمجرد الإختلاف في الرأي ، ووصف البيان عبد الواحد بأنه أصبح أداة تدمير لنفسه ولغيره ومعادياً للفكرة البناء التنظيمي بشقيه السياسي والعسكري ، ما قدم خدمة إطالة أمد النظام البائد وزيادة معاناة المواطنين .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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