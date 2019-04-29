قطعت المطربة الإماراتية “بلقيس فتحي” وعداً لجمهورها بترديد بعض الإغنيات السودانية في حفلها القادم في دبي، بعد أن إستقبل الجمهور ترديدها أغنية (نمشي شارع النيل) للمطرب الشاب “شكرالله عزالدين” .
وأوضحت “بلقيس” وبحسب صحيفة المجهر، في تغريدة لها عبر تويتر بعد أن تغنت في حفلها السابق بأغنية (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) فإنني سوف أغني في الحفل القادم (يا أخوانا الشاي … الشاي بي جاي في القيادة عديل) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المطربة الإماراتية “بلقيس”: المرة الجاية ح أغني ليكم (يا أخوانا الشاي.. الشاي بي جاي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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