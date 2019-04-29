المطربة الإماراتية “بلقيس”: المرة الجاية ح أغني ليكم (يا أخوانا الشاي.. الشاي بي جاي)

قطعت المطربة الإماراتية “بلقيس فتحي” وعداً لجمهورها بترديد بعض الإغنيات السودانية في حفلها القادم في دبي، بعد أن إستقبل الجمهور ترديدها أغنية (نمشي شارع النيل) للمطرب الشاب “شكرالله عزالدين” .

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وأوضحت “بلقيس” وبحسب صحيفة المجهر، في تغريدة لها عبر تويتر بعد أن تغنت في حفلها السابق بأغنية (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) فإنني سوف أغني في الحفل القادم (يا أخوانا الشاي … الشاي بي جاي في القيادة عديل) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)