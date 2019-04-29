أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم   الإثنين الموافق 29 أبريل 2019م

التاريخ: 29-أبريل-2019 فى : أخبار 241 مشاهدة تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة * الصحة: مجلس الأدوية متورط في عمليات فساد * إضراب ضباط الشرطة يشل حركة المرور ويعطل السجل المدني * ضبط 6 حالات غض ورسوب أكثر من 3 آلاف طالب في امتحان مهنة القانون صحيفة آخر لحظة *- حميدتي: سنحاسب المفسدين من أسرة البشير * اعتقالات وإطاحة مسؤولين بالنظام السابق * (العسكري): لا حديث عن الدين في الفترة الانتقالية Advertisements صحيفة المجهر * اعتقال قيادات من المؤتمر الوطني بالجزيرة وغرب دارفور * الإمارات تودع (250) مليون دولار في بنك السودان صحيفة * حجز عقارات أسرة المخلوع * رئيس ديوان المظالم للانتباهه: اكتشفنا بلاوي في مؤسسات الدولة صحيفة التيار * الحاكم العسكري: تدمير ممنهج بمشروع الجزيرة يستحق المساءلة * قصة أول عصيان للبوليس ؟ .. إضراب للشرطة يشل الخرطوم * وديعة إماراتية في بنك السودان تخيف تجار الدولار * الإحتجاجات تمتد للسجون .. نزلاء الهدى يضربون عن الطعام الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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