أحداث شغب مؤسفة في مباراة المريخ وهلال التبلدي

شهد استاد المريخ بامدرمتن مساء اليوم أحداث شغب مؤسفة تم على اثرها طاقم التحكيم للمستشفى. وبدأت الأحداث عندما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه كابتن المريخ بكري المدينة، الأمر الذي رفضه اللاعب والجمهور ليسود الهرج والمرج داخل وخارج الميدان. ورغم تقدم المريخ بهدف النعسان الا ان المباراة لم تكتمل بسبب دخول الجمهور للملعب وحدوث احتكاكات عنيفة نقل على اثرها طاقم التحكيم بالاسعاف للمستشفى.

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