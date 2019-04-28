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الخليج 365:
صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة
– يبحث تضميد جراح الخروج الأفريقي فى الدورى المحلى الهلال ضيفا على اسود الجبال فى أشرس نزال
-الشغيل خارج الحسابات ، جيوفانى يقود الهجوم ، ومدرب الاسود يتحدى
-الجنرال : اتمنى ان يستجيب الكاردينال لصوت جمهور الهلال
-أزمة المستحقات تلاحق المريخ ، الزلفانى ينتظر خطوة المجلس ، والتبلدى ضيفا على الاحمر فى التحدى
-رئيس البعثه :الفوز هدفنا وتجاوزنا مربع الخروج الافريقي
-ثنائي المريخ يغادر لقطر غدا
-المتحدث الرسمى لليتوال يعترف : قيس بن عاشور :مررنا بظروف صعبه أمام الهلال
-مدرب الاسود : بطل السودان صعب المراس ولكنه ليس من كوكب آخر
-صلاح آدم : عودة الكاردينال ستكون مختلفه
-الهلال ضيفا على هلال كادقلى عصرا
-الكوكى يفتح الباب امام البدلاء الهلال يبحث عن انتصار معنوى على الاسود فى كادقلى عصر اليوم
-فى حديثه لقناة النادى أمس الجنرال “اتمنى ان بستجيب الكاردينال لصوت جمهور الهلال ، خبر استقاله الرئيس كان صادما بالنسبه لنا وهذا هو دور اللاعبين ، سنفتح الملف الافريقي اعتبارا من مواجهة اليوم ، وهذه رسالتى لانصار الهلال
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 28 ابريل 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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