عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 28 ابريل 2019 م

الخليج 365:

صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة

– يبحث تضميد جراح الخروج الأفريقي فى الدورى المحلى الهلال ضيفا على اسود الجبال فى أشرس نزال

-الشغيل خارج الحسابات ، جيوفانى يقود الهجوم ، ومدرب الاسود يتحدى

-الجنرال : اتمنى ان يستجيب الكاردينال لصوت جمهور الهلال

-أزمة المستحقات تلاحق المريخ ، الزلفانى ينتظر خطوة المجلس ، والتبلدى ضيفا على الاحمر فى التحدى

-رئيس البعثه :الفوز هدفنا وتجاوزنا مربع الخروج الافريقي

-ثنائي المريخ يغادر لقطر غدا

-المتحدث الرسمى لليتوال يعترف : قيس بن عاشور :مررنا بظروف صعبه أمام الهلال

-مدرب الاسود : بطل السودان صعب المراس ولكنه ليس من كوكب آخر

-صلاح آدم : عودة الكاردينال ستكون مختلفه

-الهلال ضيفا على هلال كادقلى عصرا

-الكوكى يفتح الباب امام البدلاء الهلال يبحث عن انتصار معنوى على الاسود فى كادقلى عصر اليوم

-فى حديثه لقناة النادى أمس الجنرال “اتمنى ان بستجيب الكاردينال لصوت جمهور الهلال ، خبر استقاله الرئيس كان صادما بالنسبه لنا وهذا هو دور اللاعبين ، سنفتح الملف الافريقي اعتبارا من مواجهة اليوم ، وهذه رسالتى لانصار الهلال