قائد ثاني قوات الدعم السريع: محاولة حرق 142 فرد داخل صالة بالخرطوم.. كارثة ربنا طلع الشعب السوداني منها لكي لا تحصل فضيحة.. فيديو

إستنكر الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع الهجوم الذي حدث يوم السبت من قبل متظاهرين على إجتماع لحزب المؤتمر الشعبي بالعاصمة الخرطوم.

وقال الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو (يا الشعب السوداني اذا اي زول داير يخلص حقه بيده البلد دي بتحصل فيها كارثة عشان كدا يا جماعة نحن نريد دولة القانون اي زول عنده حاجة مع انسان ياخذها بالقانون ومافي زول ياخذ حاجة بيده)

وأضاف قائد ثاني قوات الدعم السريع بحسب موقع النيلين والفيديو المرفق ( المتظاهرين بعدد هائل هاجموا يإجتماع حزب المؤتمر الشعبي، حاصروهم وعوقوهم داخل الصالة وكان سيؤدي لحرق الصالة على المجتمعين، ولكي ننقذ الناس قضينا 4 ساعات نخاطب ونتكلم عشان نطلع الناس ديل من الصالة وبشكر بعض الثوار الذين وقفوا معنا وساعدونا في اخراج المجتمعين من الصالة التي تكسرت على رأسهم، وكان المتظاهرين يريدون حرق الصالة بمن فيها، والمسألة دي غير مقبولة، دي كارثة ربنا طلع منها الناس والشعب السوداني لكي لا تحصل فضيحة ويحصل موت ل 142 فرد داخل صالة ويتحرقوا فيها).

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وقال الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع (رسالتنا للشعب السوداتي الطرقة هذه غير مقبولة اي زول داير يخلص حقه يخلصه بالقانون ولا نسمح لاي شخص يخلص حقه بيده لا يضرب ولا يكسر ولا يخرب، والثوار غيروا النظام بوجود القوات النظامية والقوات المسلحة خاصة، ومهمتنا كقوات دعم سريع نحمي أي مواطن وأي إنسان وأي مجرم وأي ظالم نحاسبه ونحاكمه بالقانون).

وأضاف عبد الرحيم بحسب الفيديو المرفق (الثورة قامت وأدت واجبها ولا نريد الفوضى، أنا لا أتكلم في السياسة أنا قائد قوات ولكن لا أسمح بالفوضى ولا أسمح لأي إنسان يخلص حقه بيده، يخلص بالقانون).

وقال عبد الرحيم حمدان دقلو وهو يشير لأعضاء الشعبي أمامه في سجن كوبر (هولاء هم نفسهم الثوار القافلين الكبري واليوم يمشي الثوار ليتقاتلوا مع بعضهم البعض، لكن نحن لا نسمح بمس هيبة الدولة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)