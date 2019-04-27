أثار مقطع فيديو بثته إحدى المسوقات، على موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، استنفار العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لما يتضمنه من ألفاظ خادشة وإيحاءات فاضحة.
واعتبر الغاضبون من مقطع الفيديو، الذي يروج لإحدى أدوية المساج والتدليك، بأنه "الاستفزاز الترويجي"، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.
وأعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، عن اتخاذها لقرار عاجل إزاء صاحبة الفيديو، إذ قررت هيئة الغذاء والدواء أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد المنتج المعلن عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل من السعودية بعد مقطع فيديو فاضح أثار ضجة كبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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