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قرار عاجل من السعودية بعد مقطع فيديو فاضح أثار ضجة كبرى

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أثار مقطع فيديو بثته إحدى المسوقات، على موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، استنفار العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لما يتضمنه من ألفاظ خادشة وإيحاءات فاضحة.

واعتبر الغاضبون من مقطع الفيديو، الذي يروج لإحدى أدوية المساج والتدليك، بأنه "الاستفزاز الترويجي"، وفقا لصحيفة "عاجل" .

وتظهر المسوقة في الفيديو، وهي من الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تروج للمنتج، وذكرت عبارات فسرها البعض بأنها تتضمن ترويجا للمثلية الجنسية والممارسات غير الأخلاقية.

وأعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، عن اتخاذها لقرار عاجل إزاء صاحبة الفيديو، إذ قررت هيئة الغذاء والدواء أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد المنتج المعلن عنه.

وقالت "الغذاء والدواء"، إن قرارها باستدعاء المسوقة والشركة التابعة لها، جاء بسبب ما يتضمنه الإعلان الصادر عنها من مخالفات لنظام التجميل.
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