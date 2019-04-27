تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * الكشف عن ملفات فساد ومخالفات مالية لم تصل النيابة * طلب للتحقيق في الموانئ البحرية وسكر النيل الأبيض وصندوق الاستثمار * د. عبد الحي: مسيرة (الاثنين) ليست لإعادة النظام السابق ولا أحد يفرض إرادته * المجلس العسكري: ننتظر وفد “الحرية والتغيير” لاستكمال الحوار صحيفة المجهر: * عبد الحي يوسف يدعو لتسيير مسيرة مليونية لـ(نصرة الشريعة) الاثنين * المجلس العسكري يستعجل قوى التغيير لتسمية ممثليها في اللجنة المشتركة * الآلاف يستقبلون الناشط السياسي المعارض (عثمان ذو النون) * تجمع المهنيين يرفض تولي المجلس العسكري السلطة السيادية * شورى الشعبي تلتئم صباح اليوم لبحث تطورات الأوضاع السياسية * إطلاق سلاح “جمال الوالي” وأسرة “علي عثمان” تطالب بالإفراج عنه * خبير: (التغيير) يمهد الطريق لانتعاش الاقتصاد صحيفة آخر لحظة: * والدة البشير تطلب زيارته في المعتقل * الشرطة استبقت إضراب الغد.. ترقية (3096) ضابطاً * (الحرية والتغيير) تسمي وفد التفاوض مع (العسكري) Advertisements * عبد الحي يوسف: سندافع عن الدين ولو قتلنا في الشوارع صحيفة الأخبار: * حميدتي يكشف أسراراً جديدة صادمة عن الرئيس (المخلوع) * تجمع المهنيين: المجلس العسكري لن يفض الاعتصام بالقوة * حسابات مجنبة منسية تتبع لرئاسة الجمهورية بمليارات الجنيهات * المجلس العسكري: رموز النظام في السجن والإقامة الجبرية * شركات تابعة للنظام البائد تتعهد بإعادة أموال طائلة للخزانة * نائب رئيس المجلس العسكري: (البلد دي مقسمة كيمان وأي زول ماسكلو كوم) صحيفة السوداني: * المجلس العسكري: السلطات تباشر تحرياتها مع رموز النظام * نواب بالكونغرس يطالبون بملاحقة الأموال المنهوبة بواسطة النظام السابق * قيادي بـ(الوطني): الثورة السودانية ثورة شعبية حقيقية * المجلس العسكري: فرغنا من دراسة رؤى القوى السياسية * عبد الحي يوسف يدعو لمسيرة مليونية لـ(نصرة الشريعة) * مصلون يهتفون ضد قيادي إسلامي بمسجد بالخرطوم * مصدرو الذهب: تدخل بنك السودان في الأسعار وراء ارتفاع الدولار * حشود ضخمة تؤدي صلاة الجمعة بمقر الاعتصام الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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