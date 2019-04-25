أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم   الخميس الموافق 25 أبريل 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني * السوداني تتحصل على مرشحي نداء السودان وأحزاب لمنصب رئيس وزراء * استقالة زين العابدين وجلال الشيخ والطيب من المجلس العسكري * إيقاف صفقات مشبوهة بسوق الأوراق المالية صحيفة الإنتباهة * (200) محام لمحاكمة قتلة المتظاهرين * ترشيح جبريل إبراهيم لرئاسة مجلس الوزراء * خط جديد بالمطبعة لحل أزمة السيولة وبدء سداد الديون * حميدتي: سنوقف فوضى حرامية تهريب الذهب صحيفة الأخبار Advertisements * تفاصيل مكالمة صادمة بين حميدتي والرئيس المخلوع * النيابة تبدأ رفع حصانة المتورطين في جرائم الفساد المالي صحيفة آخر لحظة * تدهور الحالة الصحية للبشير * حميدتي يقسم: تاني ما بنرحم فاسد * خط جديد لمطبعة العملة لحل أزمة السيولة صحيفة المجهر * استقالة زين العابدين وجلال الشيخ والطيب بابكر من المجلس العسكري * لجنة مشتركة من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لطي الخلافات الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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