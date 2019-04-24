رئيس الفلبين يهدد بشن حرب على كندا…لهذا السبب الغريب

الخليج 365:

هدد رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، بشن حرب على كندا في حال عدم استرداد أكثر من 2000 طن نفايات نقلتها إلى الأراضي الفلبينية منذ ست سنوات.

ووفقا لصحيفة “الغارديان”، قال دوتيرتي: “سأوجه تحذيرا إلى كندا، ربما الأسبوع المقبل، مفاده أن عليهم سحب هذه القمامة، وإلا فسأبحر إلى كندا وسألقي نفاياتهم هناك”.

وأضاف دوتيرتي “لنحارب كندا. سأعلن حربا عليهم، سأبلغ كندا بأن نفاياتهم في طريق العودة إليهم. مهدوا استقبالا عظيما. كلوها إذا أردتم. إن قمامتكم تعود إلى وطنها”.

وتقدمت الفلبين إلى كندا بعدة احتجاجات، بسبب ما يقرب من 103 حاوية نقلت 2450 طنا من النفايات إلى الأراضي الفلبينية عن طريق البحر خلال عامي 2013 و2014.

ودخلت الحاويات للبلاد على أنها تضم مخلفات بلاستيكية لإعادة التدوير، إلا أن مسؤولين في الفلبين وجدوا أنا بها قمامة بينها حفاضات للكبار ونفايات مطابخ.

ولا تزال الحاويات عالقة في ميناء مانيلا، بينما تصر كندا على أن الشحنة كانت صفقة تجارية لا علاقة للحكومة بها.