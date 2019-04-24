بالفيديو: القاء القبض على مندس وسط المعتصمين ومنفذو (يوميات ثورية ) يرددون (سقطت ما سقطت صابناا)

قدم الممثلان برهومي وكابوس الناشطان على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا درامي كوميدي يصوران فيه مشهدا من مشاهد الاعتصام حيث نقلا عبره صورة عن طريقة التفتيش التي يقوم بها شباب من المعتصمين لتأمين ساحة الاعتصام وهم يرددان شعار التفتيش وهو (ارفع يدك فوق والتفتيش بي ذوق)كما كان يرددان الشعار الاثير للمعتصمين (سقطت ما سقطت صابينها) الذي يشير الى الثبات في ارض الاعتصام.

ومن ضمن المشاهد التي نقلاها من داخل ساحة الاعتصام مشاهد النظافة التي يقوم بها الشباب والصبية في جمع النفايات بجانب استرداد المقتنيات التي تضيع من اصحابها وكان لافتا في المقطع الدرامي مشهدا صورا عبره القبض على احد العناصر المندسة وسط المعتصمين الذين اوسعوه ضربا بعد اكتشافه.

المقطع الدرامي حظي بنسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي فيما علق الكثيرون معبرين عن اعجابهم به حيث قال احد المتابعين:(ابدااااااااع يا شباب موفقين وثورتنا مستمرة إلى أن تتحقق مطالبنا) وقال اخر:(سقطت م سقطت صابنها برهومي . ناس الناس الضحكه سلام . دائمآ راسمين الضحكه علينا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)