وظائف جديدة بولاية القضارف

فرغت لجنة الاختيار للخدمة العامة بولاية القضارف من استيعاب ٧٣٥ وظيفة من جملة المصدق من المشروع القومي السابع والذي يستهدف ألف وظيفة للخريجين بالولاية، نالت فيها عدد من الوزارات وظائف متعددة خاصة التربية والصحة.

وأكدت رئيس لجنة الاختيار للخدمة العامة بولاية القضارف فاطمة أبكر عثمان، أن وزارة التربية والتوجيه نالت ٥٣٥ وظيفة تم التعيين لها، كما تم تعيين مئتي وظيفة لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.

Advertisements

وأشارت بحسب الشروق – إلى أن الوظائف المتبقية التي تبلغ ٢٦٥ وظيفة ستكون من نصيب وزارات: المالية، والإنتاج والتنمية الاقتصادية والثروة الحيوانية، والشباب والرياضة.

وأبانت رئيس لجنة الاختيار للخدمة العامة، أن عملية الاختيار بدأت في الثاني من يناير من هذا العام وستستمر حتى نهاية يوليو من العام الحالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)