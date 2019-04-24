الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وظائف جديدة بولاية القضارف

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

فرغت لجنة الاختيار للخدمة العامة بولاية القضارف من استيعاب ٧٣٥ وظيفة من جملة المصدق من المشروع القومي السابع والذي يستهدف ألف وظيفة للخريجين بالولاية، نالت فيها عدد من الوزارات وظائف متعددة خاصة التربية والصحة.

 

وأكدت رئيس لجنة الاختيار للخدمة العامة بولاية القضارف فاطمة أبكر عثمان، أن وزارة التربية والتوجيه نالت ٥٣٥ وظيفة تم التعيين لها، كما تم تعيين مئتي وظيفة لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.

 

Advertisements

وأشارت بحسب الشروق – إلى أن الوظائف المتبقية التي تبلغ ٢٦٥ وظيفة ستكون من نصيب وزارات: المالية، والإنتاج والتنمية الاقتصادية والثروة الحيوانية، والشباب والرياضة.

 

وأبانت رئيس لجنة الاختيار للخدمة العامة، أن عملية الاختيار بدأت في الثاني من يناير من هذا العام وستستمر حتى نهاية يوليو من العام الحالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف جديدة بولاية القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا