معالجات جذرية لتصريف مياه الأمطار بالخرطوم

قطع المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، حسن محمد إبراهيم، بإجراء جميع المعالجات الجذرية لتصريف مياه الأمطار بعدد من المرافق الاستراتيجية والمهمة والسكنية والخدمية بالمحلية، والتي شهدت إشكالات متتالية خلال الأعوام السابقة.

وأشار المدير التنفيذي عقب وقوفه على المعالجات الجذرية لأنظمة تصريف الأمطار بمناطق أركويت والطائف وجبرة والشجرة، إلى إجراء جميع المعالجات الهندسية التي لازمت سوء تصريف الأمطار بالمواقع المستهدفة عبر أنظمة جديدة تراعي الخارطة الكنتورية للخرطوم، خاصة في المناطق المنخفضة والتي تشهد تجمعات لمياه الأمطار،

مؤكداً على بداية العمل وإنفاذ الحلول الجذرية لإشكالات التصريف مطلع مايو القادم، كما سيستمر العمل خلال شهر رمضان للفراغ من جميع الأعمال الهندسية قبل حلول الخريف بالتنسيق مع هيئة الطرق والجسور ومصارف الأمطار بولاية الخرطوم.

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ولفت حسن بحسب ما نقلته الشروق – إلى أن العام الجاري سيشهد تغييراً إيجابياً ملموساً في تصريف مياه الأمطار بالمحلية، وفقاً للأعمال الهندسية الاستراتيجية التي شرعت المحلية في إنجازها بعدد من المناطق الأخرى، إضافة إلى موقف كركر الذي يشهد سنوياً تراكماً لمياه الأمطار،

مشيراً أن العمل يأتي ضمن استعدادات المحلية المبكرة لفصل الخريف، حيث تم إنفاذ المرحلة الأولى من العمل بعدد 4 مصارف رئيسة بكل من المنطقة الصناعية والخرطوم (3) ومصرف شارع عبدالله الطيب ومصارف منطقة الشجرة وجبرة شمال، حيث بلغ الإنجاز بها نسبة تفوق الـ95% من الأعمال، مؤكداً أن الأسبوع القادم سيشهد انطلاقة استعدادات الخريف بجميع الوحدات الإدارية الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)