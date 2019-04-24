إنخفاض أسعار المواشي بالخرطوم

الخليج 365 :

كشفت جولة لـ(آخرلحظة) في أسواق بالخرطوم عن تراجع كبير في أسعار المواشي بنسبة بلغت (50%) خاصة ، الحمرية والكباشية، حيث انخفض قيمة الحمل وزن (12) كيلو إلى (4) الف جنيهاً مقارنة بـ(8) ألف جنيهاً فيما تراجع سعر الحمل بذات الوزن من الضأن البلدي إلى (5) الف جنيهاً بدلاً عن 9500) ( جنيهاً ،وعزا أكبر تاجر مواشي للصادر والبيع المحلي بالسوق المركزي شمبات فضل الله كرار في حديثة لـ(آخر لحظة) انخفاض أسعار المواشي لعدة اسباب، من ضمنها إيقاف عملية الصادر بجانب الهبوط المضطرد لسعر العملة الأجنبية فضلاً عن انتظام الوارد من الثروة الحيوانية من الولايات بصورة طبيعية بالإضافة إلى نجاح ثورة أبريل، في سياق أخر أشار كرار إلى تراجع في أسعار اللحوم بذات السوق حيث إنخفض سعر كيلو الضإن إلى (300) جنيهاً بدلاً عن (390) جنيهاً بينما تراجع كيلو العجالي إلى (160) جنيهاً.