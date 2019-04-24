شاهد بالفيديو.. ماذا قال الرئيس المخلوع (البشير) عن تولي الجيش للسلطة بالسودان

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لآخر خطابات الرئيس السوداني المخلوع المشير عمر حسن أحمد البشير وتحديداً من مدينة عطبرة.

وبحسب الرصد والمتابعة فقد تحدث البشير خلال خطابه الذي القاه في التاسع من يناير عن تسلم الجيش للسلطة بالبلاد وذلك بعد مطالب الشاعر السوداني.

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وقال: قالوا شنو قالوا دايرين الجيش يستلم السلطة، ما في مشكلة إذا واحد جاء لابس كاكي والله ما عندنا مانع.

وتابع قائلاً: لأنو الجيش ما بتحرك من فراغ و ما بتحرك لدعم العملاء، و إنما يتحرك لدعم الوطن وحماية مكتسبات الوطن.

وأضاف قائلاً وبحسب موقع النيلين: الظاهر نحن قعدنا طولنا وبقينا سياسيين نحاور بجاي ونرخي بجاي، أقسم بالله العظيم لو دقت المزيكا كلو فأر يدخل جحرو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)