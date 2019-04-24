وهرِم هو !!

*أول محاضرة فلسفية لنا كانت (علمية)..

*كانت عن مجهودات علماء روس لإطالة عمر الإنسان…بإطالة عمر الخلية..

*طيب ما علاقة هذا الكلام بالفلسفة ؟…لا أدري..

*وخلال دراستي العليا في الفلسفة بحثت عن أستاذ هذه المادة فلم أجده..

*بحثت عنه في كل أرجاء جامعة القاهرة…دون جدوى..

*فقد تبخر كما تبخرت دروسه من رؤوسنا…بما أنها لا (تخش الرأس)..

*وربما يكون قد ذهب إلى روسيا لإطالة عمره..

*تبخرت تفاصيل المادة ومحاضراتها…ولكن بقيت الفكرة الغريبة في ذهني..

*وبقي كذلك التساؤل المحير عن علاقتها بالفلسفة..

*والبارحة قرأت عن شيء (فكرني) بهذه (الفكرة) بعد أن كادت تندثر من الذاكرة..

*شيء أتى من روسيا أيضاً…ولا أعلم سبب اهتمام الروس بالأعمار..

*وتحديداً من جامعة موسكو للعلوم الفيزيائية التقنية..

*فقد قال مدير مركز التحاليل بهذه الجامعة العالِم فيديتشيف أن الهرم ليس حتمياً..

*وأضاف : نحن بصدد توفير عقاقير تبطئ (التأهرم)..

*بمعنى أننا يجب ألا نسمع مرة أخرى عبارة (هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية)..

*وليت العلماء الروس اهتموا بأعمار الأنظمة بدلاً من البشر..

*وليسوا بالضرورة أن يكونوا علماء تقنيين…وإنما علماء في مجال السياسة..

*وعوضاً عن العقاقير تكون هنالك وصفات علاجية سياسية..

*فشيخوخة البشر ليست مشكلة…ولكن المشكلة في شيخوخة الأنظمة (المعمرة)..

*فهي قد تكون أحد العوامل الرئيسية في (التأهرم) الإنساني..

*والتونسي صاحب عبارة (هرمنا) ربما بدا أكبر من عمره الحقيقي جراء (هرم) نظامه..

*وكذلك بقية أنظمة دول الربيع العربي التي شبعت هرماً..

*ولكن قادتها لم يشبعوا من شهوات السلطة…والجاه…والمال ؛ ولن..

*وفي مفارقة غريبة هم لا يشيخون أبداً…ما داموا في السلطة..

*وفور خلعهم من كراسي هذه السلطة تهجم عليهم الشيخوخة بسرعة خرافية..

*فحسني مبارك (تكعكع) بمجرد أن صار الرئيس المخلوع..

*وبن علي رقد على سرير الاحتضار ما أن استقر في منفاه الإجباري..

*وعلي صالح كاد أن يفوته قطار الحياة نفسها…لا السياسة..

*وهنا ربما يسأل البعض: ولماذا يشيخ نظراؤهم بالعالم الغربي قبل تركهم السلطة؟!..

*حتى الشباب منهم يشيخون…وأوباما كان قد اشتعل الرأس منه شيبا..

*والإجابة في غاية البساطة وهي : شدة انشغالهم بقضايا شعوبهم إلى درجة (الهم)..

*بينما نظراؤهم (هنا) لا تتعدى همومهم دائرة أنفسهم…وأهليهم..

*أما شعوبهم فما من عزاء لهم سوى العبارة الخالدة (البلاد تمر بمنعطف تاريخي)..

*وهي تعني : تحملوا الجوع…والمرض و……الكبت..

*أما نحن فتحملنا محاضرات طويلة عن الهرم…في ظل أنظمة هرمِة..

*وهرمنا في انتظار اللحظة التاريخية..

*ولكن ليس بعد الآن ؛ وقد كانت كلمتنا هذه في منتصف نوفمبر من (2017)..

*فها هي لحظتنا قد جاءت بعد طول انتظار مؤلم..

*وها هو شعبنا المسكين يفرح…ويسعد…ويستبشر…ويتطلع إلى غد مشرق..

*وها هو البشير لا يشذ عن قاعدة أشباهه..

*فهو يعاني وعكات صحية – جسدية ونفسية – بمقر إقامته الجديد ؛ سجن كوبر..

*وذلك بعد أن كان – حتى قبل أسابيع خلت – يرقص كحصان صعيدي..

*فقد جاء عليه الدور ليهرم…أخيراً (جداً)..

*في انتظار لحظة تاريخية…

*لن تأتي أبداً !!.

صلاح الدين عووضة

الانتباهة