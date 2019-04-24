 (4) آلاف عائد سوداني من إسرائيل يطالبون برفع الحظر عنهم

التاريخ: 24-أبريل-2019 فى : أخبار 102 مشاهدة ناشد شباب سودانيون عائدون من إسرائيل، تجمع المهنيين برفع الحظر الإقتصادي المفروض عليهم فضلاً عن فك حظرهم من السفر . Advertisements وقال ممثل العائد الشباب أحمد بابكر موسى أمس، إنهم حوالي (4) آلاف شاب يشكون من الحظر الإقتصادي عليهم، بجانب حظر السفر لأي سبب حتى ولو كان للعلاج أو الحج والعمرة، وقال أحمد وبحسب صحيفة الإنتباهة، أن المجلس يريد الحفاظ على الأمن فقط ولا يسعى الى الحكم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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