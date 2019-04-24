فتح ملف بلاغات أحداث سبتمبر 2013 من جديد

فتح النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد، ملف بلاغات أحداث سبتمبر 2013م من جديد، وكلف الوليد عدداً من وكلاء النيابات بتولي النظر في بلاغات الأحداث التي وقعت في العام 2013م.

والتقى النائب العام بمكتبه حسب صحيفة السوداني أمس، بعدد من وكلاء النيابات بناءً على طلبهم.

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ورحب أعضاء النيابة بالنائب العام المكلف، وعبروا عن ثقتهم وأملهم في تحقيق كثير من المطالب على يديه وعلى رأسها سيادة حكم القانون في ربوع البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)