الهلال يودع بطولة الكونفدرالية على يد النجم الساحلي

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السودان اليو :
سقوط جديد للهلال امام اللتوال في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالسويس في الدور ربع النهائي للكونفدرالية والتي كسبها النجم بهدفين لهدف وبهذه النتيجة يودع الهلال البطولة رسمياً.
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