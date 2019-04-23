الهلال يودع بطولة الكونفدرالية على يد النجم الساحلي

السودان اليو : سقوط جديد للهلال امام اللتوال في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالسويس في الدور ربع النهائي للكونفدرالية والتي كسبها النجم بهدفين لهدف وبهذه النتيجة يودع الهلال البطولة رسمياً.

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