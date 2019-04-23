“تحالف شرق السودان” يدعو لتوحيد الجبهة الداخلية

دعا تحالف حركات شرق السودان، المجلس العسكري، يوم الثلاثاء، إلى ضرورة العمل على توحيد الجبهة الداخلية، والتوافق على برامج محددة ترضي تطلعات الشعب السوداني، والخروج بالبلاد إلى بر الأمان، مشيداً بالدور الذي قامت به القوات المسلحة، وانحيازها لقضايا الشعب السودانى.

والتقى عضو اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الانتقالي، الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، بالقصر الجمهوري، وفد تحالف أحزاب وحركات شرق السودان.

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وأوضح القيادي بالتحالف، د. عبدالقادر إبراهيم، في تصريحات صحفية،بحسب الشروق – أن اللقاء يأتي في إطار التشاور الذي يجمع جميع القوى السياسية، مبيناً أن اللقاء تناول عدداً من القضايا حول الراهن السياسي. وقال إن المرحلة القادمة هي فترة توافق لكل القوى السياسية.

في السياق، تسلمت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي رؤية مكتوبة من التنسيقية الوطنية للتغيير والبناء، حول رؤيتها للحكم خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح السفير الشفيع أحمد محمد، رئيس التنسيقية، في تصريح، أن رؤيتهم تكمن في أن يتولي المجلس العسكري الانتقالي أمر سيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، بجانب حكومة مدنية من كفاءات مستقلة، فضلاً عن مجلس تشريعي يراقب الأداء التنفيذي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)