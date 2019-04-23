تجمع الحرفيين يطالب بحل اتحاد غرف الصناعات

طالب تجمع الحرفيين السودانين، يوم الثلاثاء، بإعادة وأيلولة المؤسسات الاقتصادية والتمويلية الخاصة بقطاع الصناعات الصغيرة والحرفية، فضلاً عن إتاحة الفرصة للقطاع لتنفيذ المشروعات القومية والولائية، ودعم الأذرع الاقتصادية للحرفيين، وحل اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية، والنقابة العامة الحرة والحرفية بالبلاد.

ووضع تجمع الحرفيين السودانيين، خلال بيان، حزمة من المطلوبات لمصلحة أكثر من 6 ملايين حرفي في البلاد يمتهنون أكثر من 30 مهنة، تتوزع بين الصناعية والخدمية.

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ودعا البيان المجلس العسكري الانتقالي إلى تمثيل القطاع في المؤسسة التشريعية الانتقالية القومية والولائية، ورأى التجمع في البيان، بتوقيع مقرره، علي السمحوني، أن يتم تكوين لجان تسيير لمعالجة الانحرافات طيلة فترة حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.

وبارك التجمع خطوات المجلس العسكري الانتقالي وما قام به من إجراءات تصب في مصلحة المواطن والوطن.

وأكد البيان بحسب ما أوردته الشروق – على أهمية النهوض بقطاع الحرفيين في البلاد، بما يحقق رغباتهم وآمالهم وطموحاتهم، كونهم يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أنهم تعرضوا للظلم وهضم الحقوق بكافة أنواعها طيلة الحكم السابق، ونبهوا إلى تنمية قدرات الحرفيين وتأهيلهم، عن طريق المجهود الذاتي، بعيداً عن المساعدات الدولية التي حرم منها القطاع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)