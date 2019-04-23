تفاصيل لقاء وفد الخارجية الأمريكية مع المجلس العسكري السوداني

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، وفدا من وزارة الخارجية الأمريكية.
وحسب ما نشرته سكاي نيوز، بحث الجانبين السوداني والأمريكي الأوضاع في السودان والتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية، أن اللقاء مع المجلس الانتقالي في السودان تناول موضوع الحكومة المدنية والحاجة إلى تشكيلها في أقرب وقت.
وأضاف، أن المحادثات مع المجلس الانتقالي في السودان كانت بناءة والجانب الأمريكي سيستمر في الحوار مع المجلس خلال الفترة المقبلة.
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