سوق الخرطوم للاوراق..عودة التداول لوضعه الطبيعي

الخليج 365 :

دعا الأستاذ نادر عبد المجيد عبد الرحمن مساعد المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية شركات القطاع العام بالتحول إلى شركات مساهمة عامة تطرح أسهمها لاكتتاب الجمهور لضمان إستمراريتها وللمساهمة في دعم الإنتاج ،مؤكداً أهمية دور السوق في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتحريك القطاعات الإنتاجية ودوره في متابعة أداء الشركات والمشروعات التي تتداول أوراقها المالية في السوق.

وأضاف ( لسونا) أن السوق يقوم بدوره في الحد من التضخم في هيكل الافتصاد الوطني بجذب المدخرات وامتصاص فائض السيولة النقدية وتوجيه هذه المدخرات نحو الاستثمار لافتا إلى توفير السوق لأدوات نقدية غير مباشرة تزيد من كفاءة البنك المركزي.

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وحول مدى تجاوز السوق للأزمة الاقتصادية مؤخرا أكد نادر أن السوق يعد مرآة للاقتصاد الوطني لدوره المهم في إدارة الاقتصاد ولقياسه لمدى قوة أو ضعف الاقتصاد مبينا تأرجح التداول بالسوق خلال الاحتجاجات الأخيرة بحسب العرض والطلب مؤكدا عودة التداول حاليا لوضعه الطبيعي واستقرار التداول.

وأوضح نادر استكمال هيكل سلطة تنظيم أسواق المال ليتولى دوره الرقابي والاشرافي لحماية المتعاملين في السوق والترخيص لإنشاء البورصات والتي بدأت إجراءات إنشائها للذهب والأراضي والنقد الأجنبي بالإضافة إلى بورصة محاصيل الصادر القطن، الصمغ العربي و السمسم.

وأشار الى استمرار منافسة سوق الخرطوم وصولا لمرتبة أفضل سوق في وسط أفريقيا عقب أن نال جائزة أفضل بورصة للأوراق المالية حسب تصنيف مجلة (C F I ) للتميز المؤسسي في البورصات بشمال أفريقيا.