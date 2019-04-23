"وليد حمدي" يقود هجوم الهلال السوداني ضد النجم الساحلي

يستضيف ملعب الجيش بالسويس في تمام السادسة من مساء اليوم الثلاثاء مباراة الهلال السوداني ضد النجم الساحلي لتونسي ضمن مواجهات الإياب بربع نهائي كأس الكونفيدرالية.
ويقود وليد حمدي هجوم الهلال السوداني ضد النجم الساحلي لتونسي ضمن مواجهات الإياب بربع نهائي كأس الكونفيدرالية.
بينما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيخوض به مباراته أمام الهلال السوداني، بعد قليل.
وليد كريدان /زياد بوغطاس/صدام بن عزيزة /عمر كوناتي / مالك بعيو/ كريم العواضي / ماهر الحناشي / وجدي كشريدة / ايهاب المساكني/ياسين الشيخاوي/كريم العريبي.
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