بالمستندات .. كيف ومن قتل الشهيد هزاع؟

نشر الصحفي منعم سليمان مستند مهم يوضح تواطؤ الأجهزة الأمنية والعدلية للنظام في قتل الشهيد هزاع عزالدين الذي أستشهد في هبة سبتمبر 2013.

والمستند عبارة عن تقرير تشريح الجثة الذي ترفض الأجهزة الأمنية تسليمه لأسرة الشهيد منذ العام 2013 ، حيث لا يزال البلاغ مسجل لدى النيابة تحت المادة (51) إجراءات جنائية (الوفاة في ظروف غامضة)، وبناء على هذا المستند يمكن لأسرة الشهيد مخاطبة النائب العام لتعديل البلاغ إلى المادة (130) القتل العمد وتقديم القتلة إلى العدالة.

وبحسب التقرير الممهور بتوقيع البروفيسور "جمال يوسف" إستشاري الطب الشرعي ومدير مشرحة أم درمان، ان الشهيد قتل نتيجة لتهشم بالجمجمة وخراب المخ ونزيف، بسبب الإصابة بطلق ناري.

وقال لنا المصدر الأمني الموثوق ان القوة التي أطلقت النار في شمبات عصر يوم 25 سبتمبر 2013 كان يقودها ضابط بجهاز الأمن يدعى "حسن"، وان أوامر إطلاق النار في ذلك اليوم كانت بأمر من "محمد عطا" مدير جهاز الأمن السابق.

وأضاف المصدر " على أسرة الشهيد التوجه إلى مكتب النائب العام لتعديل البلاغ إلى المادة (130) القتل العمد ووضع محمد عطا كمتهم أول في قتل الشهيد.

الجدير بالذكر ان النيابة تتستر على جريمة القتل بأوامر من جهاز الأمن، حيث ان تقرير التشريح –المنشور- وضع في أدراج جهاز الأمن ولم يسلم للنيابة التي لم تسأل بدورها عنه وسجلت القضية عمداً بانها وفاة في ظروف غامضة.