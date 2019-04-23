خبير اقتصادي: المساعدات الإماراتية السعودية هدفها دعم الجنية السوداني

قال نجيب الشامسى الخبير الاقتصادي مستشار غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن «حزمة المساعدات الجديدة هدفها دعم الجنيه السوداني بشكل كبير إلى أن يتعافى الاقتصاد حتى لا يستغل تجار العملات الوضع الحالي».

وأضاف في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء أن الإمارات تقدم دعمها القوى لكل الدول الشقيقة والصديقة رغم تغير قيادات دولها، مؤكداً أنها تستهدف مصلحة الشعوب في المقام الأول والأخير.

ولفت إلى أن أوقات الاضطرابات والأزمات السياسية تكون أصعب الفترات التي تواجهها الدول، حيث ترتبط بتدهور حاد في أداء الاقتصاد بشكل عام، حيث ينهار سعر صرف العملة الوطنية لأسباب عديدة منها تجار الأزمات الذين يتاجرون في العملات الأجنبية، كما تختل الواردات بشكل كبير لأن الاستيراد يحتاج لعملة صعبة، وفي الغالب لا تكون متوفرة

ولفت إلى أهمية إيداع 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، مشيراً إلى أنه في أوقات الأزمات غالباً ما يعاني الاقتصاد من هروب الاستثمارات الأجنبية والوطنية ما يؤدي إلى تدهور سريع في الأداء الاقتصادي، ومن هنا جاءت الوديعة الجديدة لدعم الجنيه السوداني وتشجيع المستثمرين على البقاء في السودان كما حدث مع دول عربية عديدة أبرزها مصر، حيث كان للودائع الإماراتية دور كبير في تقوية المركز المالي للجنيه المصري أمام الدولار.