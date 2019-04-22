اغتصاب طبيبة تحت التهديد ونهبها بموقف جاكسون

تحقق شرطة ولاية الخرطوم حول ملابسات تعرض طبيبة للاغتصاب تحت التهديد بموقف مواصلات الخرطوم وكانت شرطة دائرة الاختصاص بالخرطوم قد تلقت بلاغاً تقدمت به الطبيبة (ش م أ) أفادت في أقوالها بأن مجهولين قاما باغتصابها بالتناوب ونهبا هاتف موبايل يخصها وفرا هاربين إلى جهة غير معلومة.

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وذكرت الطبيبة في أقوالها حسب صحيفة الإنتباهة، بأنها كانت تقف بموقف جاكسون في انتظار المواصلات للذهاب إلى منزل أسرتها وعندها كانت الساعة تشير إلى الثامنة والنصف مساء وبينما كانت تقف توقف بجوارها شاب في الثلاثين من عمره وأكد لها بأن المواصلات في مثل ذلك الوقت لا تأتي إلى موقف جاكسون ولكنها تتوقف على بعد مسافة، وأشار لها صوب كبري الحرية وذهب وتركها فما كان من الفتاة إلا السير في ذات الطريق الذي توجه به الشاب بغية الوصول إلى مركبة توصلها إلى منزلها. وأضافت الشاكية بأنها وأثناء مرورها بعربة قطار متوقفة بالسكة الحديد برز شخص من العربة وتوجه صوبها وفي تلك الأثناء عاد الشاب الأول الذي وصف لها موقف المواصلات إلى رفيقه وقاما بالإمساك بها واسقاطها أرضاً وقام أحدهما باستخراج سكين كان يخفيها بين طيات ملابسه وأشهرها في وجهها وبعدها تناوبا اغتصابها وقاما بنهب هاتفها الجوال قبل أن يفرا ويتركاها في حالة صحية سيئة وفور البلاغ تم استخراج أورنيك (8)ج للفتاة والتي ذهبت للطبيب الذي أكد الواقعة وتم تدوين بلاغ وشرعت الشرطة في التحقيق للبحث عن المتهمين الاثنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)