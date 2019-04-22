المطيري: دعم السعودية والإمارات سيمكِّن السودان من تجاوز المرحلة الحالية

قالت الكاتبة نورا المطيري، إن حالة الذعر القطرية، تبعها أوامر مشددة لقناة الجزيرة، بعدم إبراز ما جرى لزبانيتهم هناك، والتركيز على تشويه صورة المجلس الانتقالي العسكري ومطالبة المعتصمين بالبقاء في الساحات، والغرض هو الضغط على المجلس الانتقالي للإفراج عن قيادات الإخوان المحتجزين، الذين خططوا طويلاً، لكن البساط سُحب من تحت أقدامهم في اللحظة الأخيرة، فجاء الخريف عاصفاً باللوريات القطرية، التي غاصت في الوحل، وعلى عجل، أرسلت الدوحة وزير خارجيتها محمد عبدالرحمن آل ثاني، لزيارة الخرطوم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فتم طرده منها شرّ طردة.

وأضافت: الخريف الصارم، أدرك المؤامرة القطرية مبكراً، وبدأت عمليات البحث والتمشيط لعملاء قطر وإلقاء القبض عليهم لمحاسبتهم، ولكن الإخوان الإرهابيين، كعادتهم، يحاولون الاختباء أو التمويه أو إعلان أنهم تركوا الجماعة منذ زمن، ليحافظوا على بقائهم ووجودهم، وتسعى قطر، ومن خلفها تركيا، إلى تأمين نقل بعضهم أو مساعدة البعض الآخر على الاختباء.

وختمت مقالها بالقول: السعودية والإمارات، ومعهما مصر، ليس لديها ما لدى قطر من نوايا تجاه السودان الشقيق، فالدعم المادي والإنساني واللوجستي الذي يقدم إلى السودان، لكل السودان، لشعبها ومجلسها وحكومتها، وليس لفئة على حساب أخرى، سيُمكّن السودان العزيز، كدولة عربية شقيقة، وبسواعد المخلصين من رجالاتها، من تجاوز المرحلة، والإعداد للمرحلة المقبلة، وبناء سودان الغد المشرق.