وفد قطري برئاسة وزير الخارجية في الخرطوم اليوم و(حفتر) يصل الأربعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلعة لـ(اليوم التالي) عن وصول وفد قطري برئاسة وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى الخرطوم اليوم الإثنين.

ويجري الوفد عدد من اللقاءات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وإمكانية التعاون في الفترة المقبلة.

فيما كشفت ذات المصادر عن اعتزام المشير خليفة حفتر القائد العسكري الليبي، زيارة السودان يوم الأربعاء المقبل، للقاء رئيس الأركان المشتركة ومدير جهاز الأمن.