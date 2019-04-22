ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح الاثنين 22 أبريل 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- قوى الحرية والتغييرتعلق التفاوض مع المجلس العسكري
- البرهان:حريصون على اشراك كل القوى في المشاورات
- رئيس اللجنة السياسية يلتقي دكتور كامل إدريس
- رئيس اللجنة السياسية يلتقي مبارك الفاضل
- البرهان: قوائم بوكلاء الوزارات والمدراء والدبلوماسيين
- البرهان: قوائم بالمطلوبين من قادة النظام السابق
- البرهان: مبادرة مصرية للتوسط للسودان والاتحاد الإفريقي
- البرهان: تشكيل لجنة لدراسة قانون جهاز الأمن
- البرهان يكشف عن اتصالات مع الحركات المسلحة
صحيفة أخبار اليوم:
- رئيس المجلس العسكري : البشير وطه ونافع وهارون واخرون بسجن كوبر الاتحادي .
- البرهان يؤكد ضبط عملات اجنبية ومحلية بمقر اقامة الرئيس المخلوع ببيت الضيافة .
- قوي الحرية والتغيير تعلن تعليق مفاوضاتها مع المجلس العسكري ومواصلة مظاهرات الاحياء .
- بنك السودان المركزي يحدد صرف الدولار بـ 45 جنيهاً .
- المملكة والإمارات تقدمان دعماً للشعب السوداني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار .
- وفاة 23 شخصا وإصابة 38 آخرين اثر تصادم بصين بطريق شريان الشمال .
صحيفة الوطن:
- "الحرية والتغيير" تعلق التفاوض وتعلن التصعيد الثوري
-"3" مليارات دولار مساعدات سعودية إماراتية للسودان
- النيابة توجه بحجز عقارات المسئولين السابقين وأسرهم
- حل اللجان الشعبية بالخرطوم وحجز اصولها وحساباتها
- "المركزي": تخفيض سعر الدولار التأشيري إلى 45 جنيهاً
- البرهان: قوائم بالمطلوبين من قادة النظام السابق
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- قوى الحرية والتغيير تعلق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي
- البرهان: إرسال وفد لواشنطن لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
- البرهان: مستعدون لتسليم السلطة "غدا"
-3 مليارات دولار مساعدات للسودان من السعودية والإمارات
- مبارك الفاضل يقدم رؤية حزبه حول مهام ومؤسسات الفترة الإنتقالية
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- مدير قطاع التعليم بالوزارة: المجالس التربوية تعد شريكاً أساسياً في العملية التعليمية
- اللجنة العليا لأسبوع المرور العربي تعقد إجتماع برئاسة مدير شرطة المرور بالولاية ناقش الترتيبات الخاصة بنجاح العمل و التركيز على إشراك المجتمع
- مجلس رعاية الطفولة عقد إجتماع ضم عدد من المنظمات العاملة في مجال الطفولة
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- والي النيل الابيض المكلف يصدر قرارا بحصر وحجز دور وممتلكات المؤتمر الوطني بالولاية والمحليات
- والى النيل الابيض يدعو الى الالتزام بسلمية الثورة والحفاظ علي المؤسسات والممتلكات العامه
- قوى الحرية والتغيير بالنيل الأبيض تسير مسيرة حاشدة لأمانة الحكومة قدمت خلالها مذكرة تحوي مطالب الثوار لوالي الولاية
- المدير التنفيذى لمحلية كوستى ينوه اصحاب المحلات التجاريه والتى تتعامل مع المواد الغذائيه بوضع ديباجه سعر السلعه بصورة واضحه حتى يطلع عليها المواطن
- الزكاة بالنيل الابيض تستهدف اكثر من 25 الف اسرة في نفرة شهر رمضان للعام 1440هـ بتكلفة خمسين مليون جنيه
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب دارفــور
- والي غرب دارفور المكلف اللواء ركن عبدالخالق بدوي محمود يلتقي المستشارين القانونيين بحضور رئيس الإدارة القانونية ويشيد بدور الأجهزة العدلية في ارساء ثقافة القانون بين المجتمعات
- والي الولاية يجيز نتيجة شهادة مرحلة الأساس ووزارة التربية والتوجية تكمل استعداداتها لإعلان النتيجة اليوم الإثنين
- المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية د. حامد موسى يبحث مع اللجنة الفنية حول تغطية قوات الشرطة وإدخالهم تحت مظلة التأمين الصحي
هيئة اذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- والى الولاية المكلف اللواء ركن مالك الطيب يبحث مع مدير البنك الزراعى سبل توفير المخزون الاستراتيجى للولاية
- والي الولاية المكلف يدشن المرحلة الاولى لتشغيل صهاريج المياه باحياء مدينه الفاشر ويعلن عن خطة محكمة لحكومة الولاية لحل مشكلات المياه بصورة جذرية.
- والي الولاية المكلف يلتقي المديرون التتفيذيون الذين يؤكدون استقرار الاوضاع الامنية والاجتماعية وسير الخدمات بالمحليات بجانب سير العمل بالمشروعات التنموية فى القطاعات المختلفة
- اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة الحملة التصعيدية لاستئصال شلل الاطفال والحصبة ونقص فيتامين (أ) فى الثالث والعشرين من ابريل الجارى.
شبكة الشروق نت
- البرهان: مستعدون لتسليم السلطة غداً حال التوافق
- "إعلان الحرية والتغيير" يعلق التفاوض مع "العسكري الانتقالي"
- توجيهات بحجز عقارات المسؤولين السابقين
- لجنة لمراجعة قيمة الدولار الجمركي
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- والي شمال كردفان يصدر قرارا باستلام كافة الواجهات التابعة للمؤتمر الوطني بالولاية.
- اللوء الركن محمد خضر الوالي المكلف يؤكد الاهتمام بمعاش الناس .
- انطلاقة الحزمة التدريبية لضباط شرطة ولاية شمال كردفان.
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
- والي غرب كردفان المكلف يعقد اجتماعا مع المنظمات العاملة بالولاية ويوجه باحكام التنسيق لمجابهة كل عمليات الطوارئ
- والي الولاية يقف على حجم الضرر الذي خلفه الحريق بمنطقة القنطور بمحلية بابنوسة
- رئيس لجنة النظام والمراقبة بمركز تصحيح امتحانات شهادة الاساس بالولاية يؤكد انتهاء عملية التصحيح وبدء عملية جمع ورصد الدرجات
- قوى اعلان التغير والحرية بمدينة بابنوسة تسلم قائد الفرقة 22 مشاة بابنوسة المكلف مذكرة تحوي رؤى القوى للمرحلة المقبلة ومحاسبة المفسدين
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح الاثنين 22 أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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