ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح الاثنين 22 أبريل 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- قوى الحرية والتغييرتعلق التفاوض مع المجلس العسكري

- البرهان:حريصون على اشراك كل القوى في المشاورات

- رئيس اللجنة السياسية يلتقي دكتور كامل إدريس

- رئيس اللجنة السياسية يلتقي مبارك الفاضل

- البرهان: قوائم بوكلاء الوزارات والمدراء والدبلوماسيين

- البرهان: قوائم بالمطلوبين من قادة النظام السابق

- البرهان: مبادرة مصرية للتوسط للسودان والاتحاد الإفريقي

- البرهان: تشكيل لجنة لدراسة قانون جهاز الأمن

- البرهان يكشف عن اتصالات مع الحركات المسلحة

صحيفة أخبار اليوم:

- رئيس المجلس العسكري : البشير وطه ونافع وهارون واخرون بسجن كوبر الاتحادي .

- البرهان يؤكد ضبط عملات اجنبية ومحلية بمقر اقامة الرئيس المخلوع ببيت الضيافة .

- قوي الحرية والتغيير تعلن تعليق مفاوضاتها مع المجلس العسكري ومواصلة مظاهرات الاحياء .

- بنك السودان المركزي يحدد صرف الدولار بـ 45 جنيهاً .

- المملكة والإمارات تقدمان دعماً للشعب السوداني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار .

- وفاة 23 شخصا وإصابة 38 آخرين اثر تصادم بصين بطريق شريان الشمال .

صحيفة الوطن:

- "الحرية والتغيير" تعلق التفاوض وتعلن التصعيد الثوري

-"3" مليارات دولار مساعدات سعودية إماراتية للسودان

- النيابة توجه بحجز عقارات المسئولين السابقين وأسرهم

- حل اللجان الشعبية بالخرطوم وحجز اصولها وحساباتها

- "المركزي": تخفيض سعر الدولار التأشيري إلى 45 جنيهاً

- البرهان: قوائم بالمطلوبين من قادة النظام السابق

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- قوى الحرية والتغيير تعلق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي

- البرهان: إرسال وفد لواشنطن لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

- البرهان: مستعدون لتسليم السلطة "غدا"

-3 مليارات دولار مساعدات للسودان من السعودية والإمارات

- مبارك الفاضل يقدم رؤية حزبه حول مهام ومؤسسات الفترة الإنتقالية

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- مدير قطاع التعليم بالوزارة: المجالس التربوية تعد شريكاً أساسياً في العملية التعليمية

- اللجنة العليا لأسبوع المرور العربي تعقد إجتماع برئاسة مدير شرطة المرور بالولاية ناقش الترتيبات الخاصة بنجاح العمل و التركيز على إشراك المجتمع

- مجلس رعاية الطفولة عقد إجتماع ضم عدد من المنظمات العاملة في مجال الطفولة

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

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- والي النيل الابيض المكلف يصدر قرارا بحصر وحجز دور وممتلكات المؤتمر الوطني بالولاية والمحليات

- والى النيل الابيض يدعو الى الالتزام بسلمية الثورة والحفاظ علي المؤسسات والممتلكات العامه

- قوى الحرية والتغيير بالنيل الأبيض تسير مسيرة حاشدة لأمانة الحكومة قدمت خلالها مذكرة تحوي مطالب الثوار لوالي الولاية

- المدير التنفيذى لمحلية كوستى ينوه اصحاب المحلات التجاريه والتى تتعامل مع المواد الغذائيه بوضع ديباجه سعر السلعه بصورة واضحه حتى يطلع عليها المواطن

- الزكاة بالنيل الابيض تستهدف اكثر من 25 الف اسرة في نفرة شهر رمضان للعام 1440هـ بتكلفة خمسين مليون جنيه

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب دارفــور

- والي غرب دارفور المكلف اللواء ركن عبدالخالق بدوي محمود يلتقي المستشارين القانونيين بحضور رئيس الإدارة القانونية ويشيد بدور الأجهزة العدلية في ارساء ثقافة القانون بين المجتمعات

- والي الولاية يجيز نتيجة شهادة مرحلة الأساس ووزارة التربية والتوجية تكمل استعداداتها لإعلان النتيجة اليوم الإثنين

- المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية د. حامد موسى يبحث مع اللجنة الفنية حول تغطية قوات الشرطة وإدخالهم تحت مظلة التأمين الصحي

هيئة اذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والى الولاية المكلف اللواء ركن مالك الطيب يبحث مع مدير البنك الزراعى سبل توفير المخزون الاستراتيجى للولاية

- والي الولاية المكلف يدشن المرحلة الاولى لتشغيل صهاريج المياه باحياء مدينه الفاشر ويعلن عن خطة محكمة لحكومة الولاية لحل مشكلات المياه بصورة جذرية.

- والي الولاية المكلف يلتقي المديرون التتفيذيون الذين يؤكدون استقرار الاوضاع الامنية والاجتماعية وسير الخدمات بالمحليات بجانب سير العمل بالمشروعات التنموية فى القطاعات المختلفة

- اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة الحملة التصعيدية لاستئصال شلل الاطفال والحصبة ونقص فيتامين (أ) فى الثالث والعشرين من ابريل الجارى.

شبكة الشروق نت

- البرهان: مستعدون لتسليم السلطة غداً حال التوافق

- "إعلان الحرية والتغيير" يعلق التفاوض مع "العسكري الانتقالي"

- توجيهات بحجز عقارات المسؤولين السابقين

- لجنة لمراجعة قيمة الدولار الجمركي

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- والي شمال كردفان يصدر قرارا باستلام كافة الواجهات التابعة للمؤتمر الوطني بالولاية.

- اللوء الركن محمد خضر الوالي المكلف يؤكد الاهتمام بمعاش الناس .

- انطلاقة الحزمة التدريبية لضباط شرطة ولاية شمال كردفان.

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

- والي غرب كردفان المكلف يعقد اجتماعا مع المنظمات العاملة بالولاية ويوجه باحكام التنسيق لمجابهة كل عمليات الطوارئ

- والي الولاية يقف على حجم الضرر الذي خلفه الحريق بمنطقة القنطور بمحلية بابنوسة

- رئيس لجنة النظام والمراقبة بمركز تصحيح امتحانات شهادة الاساس بالولاية يؤكد انتهاء عملية التصحيح وبدء عملية جمع ورصد الدرجات

- قوى اعلان التغير والحرية بمدينة بابنوسة تسلم قائد الفرقة 22 مشاة بابنوسة المكلف مذكرة تحوي رؤى القوى للمرحلة المقبلة ومحاسبة المفسدين