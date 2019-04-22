شهاب محمد - الخرطوم - اخبار اليوم: رئيس المجلس العسكري : البشير وطه ونافع وهارون واخرون بسجن كوبر الاتحادي .

البرهان يؤكد ضبط عملات اجنبية ومحلية بمقر اقامة الرئيس المخلوع ببيت الضيافة .

قوي الحرية والتغيير تعلن تعليق مفاوضاتها مع المجلس العسكري ومواصلة مظاهرات الاحياء .

بنك السودان المركزي يحدد صرف الدولار بـ 45 جنيهاً .

المملكة والإمارات تقدمان دعماً للشعب السوداني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار . وفاة 23 شخصا وإصابة 38 آخرين اثر تصادم بصين بطريق شريان الشمال . الوطن “الحرية والتغيير” تعلق التفاوض وتعلن التصعيد الثوري

“3” مليارات دولار مساعدات سعودية إماراتية للسودان

النيابة توجه بحجز عقارات المسئولين السابقين وأسرهم

حل اللجان الشعبية بالخرطوم وحجز اصولها وحساباتها

“المركزي”: تخفيض سعر الدولار التأشيري إلى 45 جنيهاً

البرهان: قوائم بالمطلوبين من قادة النظام السابق الإنتباهة تدهور الحالة النفسية لـ(المخلوع) (المهنيون) يعلقون التفاوض مع المجلس العسكري .. لجنة لحصر شركات جهاز الأمن المجهر قوى الحرية والتغيير تعلن التفاوض مع المجلس العسكري السعودية والإمارات تقدمان (3) مليارات دولار للسودان Advertisements آخر لحظة (قوش) قيد الإقامة الجبرية (المهنيين) يعلق التفاوض مع المجلس العسكري (3) مليارات دولار من السعودية والإمارات للسودان السوداني السعودية والإمارات تدعمان السودان بـ(3) مليارات دولار الحرية والتغيير تعلق التفاوض مع المجلس العسكري وتعلن استمرار الاعتصام البرهان: قفل الرق يسيء للمحتجين والأمور لن تسير على هذا المنوال صحيفة الأخبار قوى الحرية والتغيير تجمد التفاوض مع المجلس العسكري البرهان يكشف تفاصيل جديدة عن ضبط المبالغ المالية بمنزل الرئيس المخلوع

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 22 ابريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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