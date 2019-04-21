عاجل : وفاة حوالي ٢٦ راكبا وإصابة العشرات في حادث سير مروع على شريان الشمال

توفي نحو ٢٦ شخصا واصابة العشرات في حادث سير مروع يوم الأحد على طريق شريان الشمال الرابط بين الولاية الشمالية والخرطوم، بحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365.
ووقع الحادث المروع نتيجة تصادم بص قادم من الخرطوم صوب منطقة تنقاسي شمالي السودان، وآخر في الاتجاه المعاكس من دنقلا صوب الخرطوم، اثر تفادي احد البصات للرمال المتحركة على الأسفلت، قرب “ام الحسن”، مماتسبب في تصادم البصين وجها لوجه.
وتشير “أخبار الخليج 365” إلى شكوى عدد من مستخدمي طريق الشريان من وجود بعض الحُفر والكثبان الرملية التي تُفاجئ السائقين وتسببت في مئات الحوادث التي راح ضحيتها أعداداً كبيرة من المواطنين.
ابومهند العيسابي
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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