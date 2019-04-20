النجم الساحلي يبدأ استعداداته للهلال في مصر

التاريخ: 20-أبريل-2019
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أجرى النجم الساحلي التونسي، اليوم السبت، حصته التدريبية الأولى بمصر، في إطار الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني، في بطولة الكونفيدرالية.
وتنتظر فريق جوهرة الساحل، مباراة مهمة، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التي ستجمعه يوم الثلاثاء المقبل، بالهلال السوداني، على ملعب الجيش الثالث بمدينة السويس.
وشارك في تدريبات اليوم كل اللاعبين المتاحين أمام المدرب روجي لومير، بما فيهم عمار الجمل الذي بدأ يستعيد عافيته من الإصابة التي حرمته من المشاركة في نهائي كأس زايد، الخميس الماضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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