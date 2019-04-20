تفاصيل جديدة بشأن استجواب البشير داخل سجن كوبر بالخرطوم

كشف وكيل النيابة الأعلى؛ معتصم عبد الله؛ المكلف من المجلس العسكري الانتقالي؛ بالاشراف على قضايا الفساد؛ عن تفاصيل جديدة في البلاغات المقدمة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير والتي تصل عقوبتها 10 سنوات.

وقال عبد الله في تصريح خاص لــ(اخبار الخليج 365)؛ أن النيابة العامة في انتظار اذن من المجلس العسكري لبدء استجواب البشير داخل سجن كوبر بالخرطوم؛ الذي توقع أن يكون خلال الايام المقبلة.

وأضاف أن النيابة في مرحلة جمع البينات؛ وأن البلاغين المقدمين في مواجهة البشير تحت المواد 6/9 من قانون النقد الأجنبي والمادة 39 من قانون غسيل الاموال؛ مقدمة لسلسة من البلاغات الممتدة التي ستنظر فيها النيابة في مواجهة البشير ورموز النظام السابق.

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وكانت قوة من الاستخبارات العسكرية والشرطة بناء على أمر تفتيش من النيابة العامة عثرت على مبالغ مالية ضخمة باحدى الغرف ببيت الضيافة بالقيادة العامة؛ حيث حرزت 6 ملايين و697 و500 يورو؛ 770؛351 دولار؛ و5 ملايين جنيه سوداني.

وأكدت مصادر موثوقة نقل عمر البشير الى سجن كوبر مساء الخميس الماضي.

وتطالب قوى المعارضة السودانية بمحاكمة الرئيس المعزول وقيادات في جهاز الامن وحزب المؤتمر الوطني في مقتل وجرح العشرات في الاحتجاجات التي اندلعت في التاسع عشر من ديسمبر الماضي.