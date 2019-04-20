هلال الأبيض يكسب الأهلي الخرطوم ودياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كسب هلال الأبيض تجربته الودية أمام الاهلي الخرطوم بهدفين مقابل هدف وذلك في المباراة التي أقيمت أمس الأول بأكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم “2”.

وشهدت المواجهة تنافساً كبيراً بين لاعبي الفريقين وسعي كل فريق لأجل بسط هيبته على أرض الملعب ..

ويدين هلال التبلدي بفوزه إلى لاعبه المخضرم مهند الطاهر الذي أحرز هدفاً من تسديدة قوية، بينما ضاعف المهاجم محمد عباس من نتيجة فريقه أيضاً..

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وقدم الأهلي الخرطوم مستوى فنيٍاً عالياً في المباراة وظهر بصورة جيدة وقدم أكثر من لاعب مستوى جيداً بقيادة المدافع علي جعفر والمهاجم ود أبوك وبقية عقد الفريق..

يشار إلى أن الفرسان سيبدأ أولى مواجهاته في دوري التحدي أمام الرابطة كوستي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري..

بينما سيبدأ هلال الأبيض مسيرته في دوري النخبة بالخرطوم ..