طرح سلع بأسعار تركيزية بمنافذ وأسواق البيع المخفض خلال شهر رمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعتمد الاجتماع المشترك لمحلية الخرطوم والاتحاد التعاوني وأصحاب منافذ وأسواق البيع المخفض واللجنة الوطنية للبيع المباشر برنامجاً لتوفير السلع الأساسية بأسعار تركيزية بمنافذ البيع المخفض بالمحلية لمقابلة احتياجات المواطنين لشهر رمضان المعظم.

وكشف اجتماع موسع التأم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية حسن محمد إبراهيم اليوم (السبت) عن شروع إدارة السلع الاستهلاكية بالمحلية في توريد مخزون استراتيجي من السلع لمخازن الإدارة تمهيداً لتوزيعها بأسواق ومنافذ البيع المخفض بالتزامن مع بداية الشهر الكريم بأسعار مخفضة تقل عن سعر السوق الموازي بنسب تتراوح ما بين (20% إلى 30%)، حيث يستهدف التوزيع عدد (71) منفذاً عاملاً على مستوى المحلية، حيث تشمل السلع الأساسية (السكر – الدقيق – العدس – الأرز – الزيوت – اللبن – الشاي واللحوم الحمراء والبيضاء).

ولفتت المحلية بأن الإجراءات المصاحبة لتوزيع السلع الإستراتيجية الخاصة بشهر رمضان ستعمل على إيقاف جميع التجاوزات التي قد تحدث في الأسعار بالمنافذ والقضاء على الوسطاء والمضاربين في السلع، إضافة إلى تفعيل الإجراءات التنافسية والتي تعزز خفض السلع بالأسواق الموازية.