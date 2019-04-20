ضبط 100 برميل وقود مهربة بمحلية الدامر

تمكنت قوى نظامية مشتركة من الشرطة والجيش والأمن من ضبط أكثر من مائة برميل وقود مهربة على متن خمس ناقلات مختلفة بمنطقة الهودي شرقي محلية الدامر، بجانب إحباط تهريب ثلاثة وعشرين رأساً من إناث الإبل.
وقال مدير شرطة ولاية نهر النيل بالإنابة، إبراهيم حسان بحسب “شبكة الشروق”، إن القوى النظامية المشتركة ألقت القبض على 30 متهماً متورطين في العملية وبحوزتهم سيولة نقدية بمبلغ 280 ألف جنيه.
وأفاد بضبط شرطة مكافحة التهريب لخمس عربات بوكس دخلت للبلاد مخالفة لقانون وإجراءات الجمارك السودانية، بجانب كمية من المخدرات. وأبان حسان أن الشرطة باشرت عملها القانوني بفتح خمسة بلاغات في مواجهة المتهمين، وفقاً لقانون تنظيم التداول في المشتقات البترولية وغيرها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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